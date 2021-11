उपछाया होगा यह ग्रहण, भारत में नहीं दिखेगा

साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण की तरह ही सूर्य ग्रहण भी एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। Óयोतिष में ग्रहण को अशुभ घटनाओं में गिना जाता है। इस वजह से ग्रहण के दौरान शुभ कार्य और पूजा पाठ वर्जित माने जाते हैं। मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीडि़त हो जाते हैं, जिस कारण सूर्य की शुभता में कमी आ जाती है।

Published: November 22, 2021 01:42:28 am

Solar eclipse will not affect India in bhilwara