Winter Skin Care Tips: सर्दियों के मौसम में हवा में नमी बेहद कम होती है और यही शुष्क हवा हमारी त्वचा से भी नमी छीन लेती है। सर्दियों के मौसम में त्वचा को खास देखभाल की जरूरत होती है। त्वचा में नमी बनाए रखने से रूखापन महसूस नहीं होता है। इसलिए सर्दियों में हमें अपने स्किन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है।

Try these remedies to get back the glow of your skin lost during winter