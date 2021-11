केबिनेट मंत्री रामलाल जाट करोड़ों की सम्पत्ति के मालिक

Cabinet Minister Ramlal Jat is the owner of property worth crores मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्री मण्डल में रविवार को केबिनेट मंत्री का पद संभालने वाले भीलवाड़ा जिले के माण्डल विधायक एवं भीलवाड़ा डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट के पास करोड़ों की सम्पत्ति है। हालांकि पेश से वह किसान है।

भीलवाड़ा Published: November 22, 2021 11:55:04 am

