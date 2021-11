मंगोलिया व चीन पार के आते है चावंडिया छुट्टी मनाने

Mongolia and China come from across to celebrate Chavandia holiday कोटड़ी तहसील स्थित चावंडिया पक्षी विहार पर ठिठुरने बढऩे के साथ ही हिमाचल प्रदेश के साथ ही साइबेरिया, रशिया व यूरोपीय क्षेत्र के विभिन्न प्रजातियों का कुनुबा सर्दी की छुट्टी मनाने आने लगा है।

भीलवाड़ा Published: November 22, 2021 01:08:28 pm

