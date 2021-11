रामलाल जाट कांस्टेबल से केबिनेट मंत्री तक पहुंचे है

Ramlal Jat has reached from constable to cabinet minister भीलवाड़ा जिले को एक दशक बाद फिर प्रदेश के राज्य मंत्री मण्डल में प्रतिनिधित्व मिला है। जयपुर में रविवार शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आयोजित नए मंत्री मण्डल के शपथ ग्रहण समारोह में मांडल विधायक एवं भीलवाड़ा डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट ने केबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है।

भीलवाड़ा Published: November 22, 2021 12:09:50 pm

Ramlal Jat has reached from constable to cabinet minister

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें