भीलवाड़ा की है यह अंदर की बात

This is the inside thing of Bhilwara साहेब मंत्री बन गए तो उन्होने ने भी पाला बदल लिया.....पहले विरोध के सुर अलाप रहे थे, उनमें से अधिकांश ने अब पाळा ही बदल लिया है, कई तो बधाई देने जयपुर तक पहुंच गए है, जयकार कर रहे है। लेकिन मंत्री जी के खास कहते है कि हमें, सब पता है लेकिन फिलहाल चुप है। क्यूंकि वक्त हमेशा करवट लेता है।

भीलवाड़ा Published: November 22, 2021 12:19:29 pm

