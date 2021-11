स्वच्छता में पांढुर्ना की लम्बी छलांग,प्रदेश में तीसरी रैंक

स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में पांढुर्ना नगर पालिका ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 25 से 50 हजार जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में पांढुर्ना को तीसरा स्थान मिला है। शनिवार को परिणाम आते ही नगर पालिका का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विभाग में खुशी की लहर दौड़ गई। पिछले साल यह सातवें स्थान पर थी । इस बार अच्छा प्रदर्शन कर प्रदेश की टॉप थ्री बन गई। देशभर में हुई रैंकिंग में ओवर ऑल वेस्ट जोन में भी पांढुर्ना नगर पालिका ने 85 वां स्थान प्राप्त किया है।

Pandhurna's leap in cleanliness, third rank in the state