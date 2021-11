परिवार परामर्श केंद्र परासिया में शनिवार को सात प्रकरणों में सुनवाई की गई । दो प्रकरण में समझौता हुआ तथा दो अन्य प्रकरण के पक्षकारों को न्यायालय जाने की सलाह दी गई। अन्य मामलों में एक पक्ष के अनुपस्थित होने के कारण अगली पेशी में उपस्थित होने के लिए कहा गया। एक प्रकरण में आवेदक पति ने बताया उसकी बूढ़ी मां एवं भांजा साथ में रहते है। लेकिन पत्नी मां और भांजे को साथ में रखना नहीं चाहती।

The couple agreed to live together on persuasion