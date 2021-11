नौ माह पहले तैयार भवन की बजाय पंचायत के कमरे में चल रहा अस्पताल

परासिया क्षेत्र के कोठार में उप स्वास्थ्य केन्द्र का नया भवन तैयार हैं, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा। उप स्वास्थ्य केन्द्र अभी भी ग्राम पंचायत भवन कोठार में संचालित हो रहा हैं। जहां रोगियों के उपचार में परेशानी होती है। मिली जानकारी के अनुसार उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण लगभग 9 माह पूर्व ही कराया जा चुका है। उप स्वास्थ्य केन्द्र कोठार के सीएचओ का कहना है कि पंचायत भवन के छोटे से कमरे में रोगियों का उपचार करने में समस्या का सामना करना पड़ता है।

The hospital running in the panchayat room instead of the building prepared nine months ago