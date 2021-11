Sip Your Way to Migraine and Headache Relief: जानिए माइग्रेन और सिरदर्द से आपको राहत दिलाएंगे ये ड्रिंक्स

Sip Your Way to Migraine and Headache Relief: बिना दवा के माइग्रेन और सिर दर्द का इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ढेर सारा पानी या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक को पिएं। यह देखा गया है कि डीहाइड्रेशन होने से सिरदर्द होता है। विटामिन सी युक्त ड्रिंक पीना सबसे बढ़िया होता है।

नई दिल्ली Updated: November 22, 2021 02:32:13 pm

Drinks for Headaches and Migraine

