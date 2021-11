जानिए बढ़ती सर्दी में खांसी-बुखार से कैसे रखें खुद का और परिवार का खयाल

सर्दी अब पूरी तरह अपने पैर पसार चुकी है तो वहीं देश के ज्यादातर हिस्सों में ठंड बढ़ने लगी है। कोविड का दौर चल रहा है वायरल फीवर से भी लोग परेशान हैं। स्मॉग और प्रदूषण भी लोगों की दिक्कतें बढ़ा रहा है वहीं दूसरी ओर ट्रेनों में भी भीड़ बढ़ने लगी है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच खुद का खयाल रखना बहुंत जरूरी है। ऐसे में क्या किया जाए इन परेशानियों से जुड़े कई सवाल लोगों के मन में होंगे की कैसे इन सब परिस्थितियों के बीच अपना और अपने परिवार का खयाल रखा जाए ।

care of yourself from cough and fever in increasing cold