वेट लॉस यानी वज़न कम करने के लिए और अच्छी पाचनशक्ति के लिए सुबह कई ऐसी चीजों के सेवन की सलाह दी जाती हैं जो इस लिहाज से कारगर साबित हो। जैसे नींबू पानी या नींबू और शहद वाली चाय। लेकिन कई लोगों को नींबू पानी पीने से एसिडिटी की समस्या होने लगती है तो कइयों को इसका स्वाद पसंद नहीं आता। हम आप को बताएंगे कुछ ऐसे हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में जो हर मौसम में समान रुप से फायदेमंद हैं और इन्हें बनाना भी आसान है।

Drink these drinks on an empty stomach in the morning to lose weight