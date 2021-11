जानिए माइग्रेन से राहत पाने का आसान टिप्स

अगर आपको तेज सिरदर्द मतली और प्रकाश और ध्वनि के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता है तो आपका यह सिरदर्द मामूली नहीं है। दरअसल यह सिरदर्द माइग्रेन हैं, जो न केवल आपको पूरी तरह से बिस्तर पर पहुंचा सकता हैं बल्कि आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों को भी बाधित कर सकता हैं। यह एक सामान्य स्थिति है जिसका अनुमानित वैश्विक प्रसार 14.7% है अर्थात यह 7 लोगों में से लगभग 1 को होता है। जब माइग्रेन अटैक होता है तो माइग्रेन से पीडित व्यक्ति कष्टदायी दर्द से छुटकारा पाने के लिए लगभग हर संभव तरीके को अपनाते हैं।

easy tips to get relief from migraine