Dry Fruits Side Effect: सूखे मेवे खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, सूखे मेवों का अत्यधि‍क सेवन करना सेहत के लिए उतना ही हानिकारक भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि मेवों का सेवन आपके लिए फायदेमंद ही साबित हो, कभी-कभी ये हानिकारक भी हो सकता है। ड्राई फ्रूट्स कोई सा भी हो एक सीमित मात्रा में ही लेना उचित होता है।

Excessive consumption of dry fruits can be harmful to your health