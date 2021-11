Ginger Peel Benefits: आयुर्वेद में अदरक को औषधि माना जाता है। इसमें कई औषधि गुण पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। अदरक के छिलके भी सेहत के लिए लाभकारी होते हैं। अक्सर लोग अदरक के छिलके को फेंक देते हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा अदरक का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसका छिलका कभी न हटाएं।

Ginger peel is very beneficial for your health