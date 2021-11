Cold Feet and Hands in Winter: सर्दियों के मौसम में अगर आप के भी हाथ-पैर ठंडे रहते हैं तो उस से राहत पाने के लिए करें घरेलू उपाय

Cold Feet and Hands in Winter: बॉडी तो गर्म कपड़ों से गर्म हो जाती है लेकिन हाथ और पैरों में ज्यादा सर्दी लगती है। हाथ और पैरों में ज्यादा ठंड रक्त प्रवाह की वजह से लगती है। ठंड की वजह से आपके शरीर के कई अंगों का ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ा जाता है। एनीमिया और डायबिटीज के मरीजों को ऐसी समस्या सबसे ज्यादा होती है।

Cold hands feet in winter causes and home remedies for prevention