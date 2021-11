17 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार, मुख्य आरोपी सहित 4 गिरफ्तार

- कोतवाली थाना क्षेत्र में 0 पर दर्ज हुई f.i.r.

- सोशल साइट के जरिए हुई दोस्ती, प्रेम जाल में फंसाया और फिर ब्लैकमेल

young girl intimate his boyfriend at home, friendship from social media