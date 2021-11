सावधान! आपके फोन के लिए खतरनाक हैं ये 7 एंड्रॉयड Apps, अभी करें डिलीट

इंटरनेट पर कुछ ऐसे ऐप भी मौजूद हैं, जो आपके फोन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। आज हम आपको 7 Android ऐप्स के बारे में बताएंगे जो, जोकर मैलवेयर से प्रभावित हैं।

delete these 7 android apps in your phone right now