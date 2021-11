एक रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अकाउंट होल्डर्स से वसूले गए 164 करोड़ रुपए नहीं लौटाए हैं। बैंक ने खाताधारकों से ये रुपए डिजिटल पेमेंट के एवज में वसूले थे।

sbi have to refund rs 164 crore to pm jan dhan account holders