ऊर्जा मंत्री ने दो अफसरों की रोकी एक-एक वेतनवृद्धि

बगडुआ सब स्टेशन पर मिली खामियां, अफसरों को लगाई फटकार

Energy Minister stopped one increment of two officers, news in hindi, mp news, sheopur news

श्योपुर Updated: November 21, 2021 10:45:08 pm

ऊर्जा मंत्री ने दो अफसरों की रोकी एक-एक वेतनवृद्धि

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें