संयुक्त व्यापार मंडल के तरसेम गुप्ता तीसरी बार बने अध्यक्ष

Tarsem Gupta became the president of United Business Board for the third time- वरिष्ठ उपाध्यक्ष बतरा, कोषाध्यक्ष लूथरा, उपाध्यक्ष काका, महामंत्री सेतिया, सचिव बंसल व जनवेजा भी जीते.

श्री गंगानगर Published: November 21, 2021 11:11:38 pm

