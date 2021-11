काशी के 75 गुमनाम नायकों को सम्मानित करेगा बीएचयू, राष्ट्र निर्माण के लिए योगदान देने वालों की होगी खोज

People Asociation and Contribution to Country Will be Honoured by BHU- बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (Banaras Hindu University) 75 ऐसे नायकों को सम्मानित करेगा, जिन्होंने आजादी से लेकर आजतक का अपना पूरा जीवन दूसरों के हित के लिए जिया है। इसमें वह लोग शामिल होंगे जो किसी गली-कूचे में तबला, सितार और गायकी पर दुनिया को राह दिखा रहे हैं, मगर अपने शहर में गुमनाम जिंदगी जीते हैं।

वाराणसी Published: November 21, 2021 12:34:45 pm

