अमेरिकी में रहने वाली एक महिला को कीटाणुओं से इतना डर लगता है कि वह लोगों को संपर्क में आना कतई पसंद नहीं करती। इसके चलते वह घर की शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट को किराए पर ले लेती है।

woman rent out supermarket for shopping, know all about