Tiredness During Pregnancy: शिशु के पालन-पोषण के लिए शरीर को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है जिससे प्रेग्नेंसी में थकान होना सामान्‍य बात है। प्रेग्नेंसी का पहला संकेत थकान ही होता है। प्रेग्नेंसी के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं। प्रेग्नेंसी में अधिक थकान एक आम समस्या है, जो शारीरिक, मानसिक, हार्मोन में बदलाव और दैनिक दिनचर्या के प्रभाव के कारण हो सकती है।

Why do you feel tired during pregnancy